LA LAZIO SPINGE PER WESLEY, SERVONO 10 MILIONI AL BRUGES

13/06/2018

La Lazio fa sul serio per Wesley. Come racconta La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Igli Tare è pronto a volare in Belgio per cercare di convincere il Bruges forte dell'intesa già raggiunta con il giocatore. La prima offerta dei biancocelesti di 7 milioni è stata respinta dal club belga, che ne chiede almeno 10. Un rilancio della Lazio potrebbe far concretizzare la trattativa.