LA JUVENTUS SU TAH, CENTRALE DEL LEVERKUSEN

2 febbraio 2018

Secondo la stampa tedesca, la Juventus avrebbe presentato un’offerta da 25 milioni al Bayer Leverkusen per acquistare Jonathan Tah, 21enne difensore centrale. Cresciuto nelle giovanili dell’Amburgo, come riporta Tuttosport, il difensore di origini ivoriane ma con passaporto tedesco vanta già 83 presenze e 1 gol in Bundesliga. Forte fisicamente, è alto 194cm, ha una buona tecnica ed ampi margini di miglioramento.