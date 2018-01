LA JUVE UFFICIALIZZA PJACA ALLO SCHALKE

5 gennaio 2018

Ieri era stato lo Schalke 04 a ufficializzare l'arrivo in prestito di Marko Pjaca, con tanto di foto e dichiarazioni ufficiali. I dettagli dell'operazione arrivano solo oggi attraverso il comunicato diramato dalla Juve: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l'accordo con la societa' FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2018, del diritto alle prestazioni sportive di Marko Pjaca a fronte di un corrispettivo di € 0.8 milioni da incassare in due rate di pari importo entro il 15 aprile 2018. Il corrispettivo potrà incrementarsi di ulteriori massimi € 0.2 milioni al raggiungimento da parte del calciatore di determinati obiettivi sportivi entro il 30 giugno 2018".