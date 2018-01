LA JUVE TORNA IN CORSA PER CEBALLOS

10 gennaio 2018

La Juventus torna su Dani Ceballos, 21enne del Real Madrid. Il club bianconero si era interessata al talento andaluso - spiega Tuttosport - già l’estate scorsa quando si era messo in evidenza con la maglia del Betis di Siviglia. Al momento Ceballos non riesce a trovare spazio nelle merengues di Zidane, chiuso dai vari Kroos, Modric e Casemiro. Il club bianconero potrebbe così tornare alla carica per cercare di assicurarsi uno dei talenti più giovani e promettenti del calcio spagnolo.