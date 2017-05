LA JUVE STUDIA IL COLPO DI MARIA

22 maggio 2017

La Juve non si ferma mai e prepara già i colpi della prossima estate: secondo il quotidiano La Repubblica i bianconeri sarebbero fortemente interessati ad Angel Di Maria: l'esterno argentino è legato al PSG fino al 2019 ma non è affatto improbabile che lasci Parigi prima del previsto. E la Juve resta in guardia.