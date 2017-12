LA JUVE STRINGE PER EMRE CAN: EMAIL AL LIVERPOOL

27 dicembre 2017

La Juventus è sempre più vicina a chiudere l’accordo per portare a Torino il centrocampista Emre Can, attualmente al Liverpool ma con un contratto in scadenza a giugno 2018. Stando a quanto scrive Tuttosport, la società bianconera avrebbe già inviato una email al Liverpool per informare il club inglese della trattativa che i bianconeri stanno intavolando con Emre Can, ormai sempre più possibile rinforzo della prossima estate a costo zero, sul quale ci sarebbe anche il forte interessamento del Manchester United.