LA JUVE PUNTA TUTO SU EMRE CAN

23 luglio 2017

La Juve deve rinforzare il centrocampo e stando a quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri avrebbero deciso di puntare all in su Emre Can. Marotta e Paratici vogliono il 23enne mediano del Liverpool, con il contratto in scadenza nel 2018, che avrebbe già dato il suo consenso al trasferimento a Torino.