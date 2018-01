LA JUVE PUNTA I GIOVANI: CRISTANTE E PELLEGRINI NEL MIRINO

13 gennaio 2018

La Juventus lavora sul mercato in ottica futura. Dopo essersi assicurata Emre Can, la società bianconera ha fatto passi in avanti per Praet della Samp e ha già intavolato un discorso di trattativa con il Cagliari per il giovanissimo talento Nicolò Barella, che ha impressionato anche nella gara della Sardegna Arena. E non solo: si lavora anche per sondare il terreno su Cristante (Atalanta) e Pellegrini (Roma). Lo riferisce La Stampa.