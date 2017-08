LA JUVE PUNTA ANDRE' GOMES

4 agosto 2017

Sarebbe André Gomes il giocatore individuato dalla Juve come alternativa a Matuidi, obiettivo principale dei bianconeri per rinforzare il centrocampo. A scriverlo è Tuttosport secondo cui bianconeri potrebbero puntare sul prestito oneroso con diritto di riscatto, come già avvenuto con il Bayern per Douglas Costa. Il Barcellona valuta il portoghese ben 40 milioni.