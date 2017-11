LA JUVE PENSA A ROMAGNOLI

13 novembre 2017

Come ammesso dallo stesso Marotta, la Juve in estate prenderà un difensore importante oltre a Caldara e - secondo quanto riferito da Tuttosport - nel mirino dei bianconeri c'è Alessio Romagnoli. Il Milan dovrà cedere almeno un big in caso di mancato ingresso in Champions e dunque il passaggio del difensore alla Juve potrebbe essere un affare per entrambe.