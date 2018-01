LA JUVE PENSA A FARES

14 gennaio 2018

E' Mohamed Fares il nome nuovo in casa-Juve. Marotta e Paratici sono al lavoro per strappare l'esterno sinistro francese naturalizzato algerino classe 1996 al Verona. Il giocatore, capace di fare il quarto di difesa come il quinto di centrocampo, sta bene all'Hellas, ma sarebbe felice in un futuro non troppo lontano di fare il salto in un top club. Al momento i bianconeri pensano solo a bloccarlo e lasciarlo a Verona - ha un contratto fino al 2021 - a maturare, ma è certo che il club torinese lo terrà sotto osservazione nei prossimi mesi per decidere poi eventualmente a giugno cosa fare.