LA JUVE CONVINCE L'ATALANTA: ORSOLINI TORNA E VA A BOLOGNA

30 gennaio 2018

Riccardo Orsolini a un passo dal Bologna. Lo scrive Tuttosport che racconta di un incontro decisivo di oggi a Milano tra Juventus e Atalanta per la risoluzione del prestito dai bianconeri ai nerazzurri del talento classe 1997. Orsolini tornerà alla Juventus e sarà subito rigirato in prestito al Bologna di Donadoni, a quanto apre fino al 2019. Un’operazione che consentirà ai felsinei di sostituire Verdi che stando agli ultimi esami dovrà stare fermo almeno 40 giorni per una lesione al bicipite femorale.