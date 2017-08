LA JUVE CI RIPROVA PER STROOTMAN

20 agosto 2017

L'edizione in edicola domani di Tuttosport rilancia un'operazione di mercato che sembrava ormai naufragata. La Juve proverà infatti nei prossimi giorni a sferrare un nuovo attacco alla Roma per Kevin Strootman. Operazione certamente difficile in questa fase del mercato, resta quindi da capire se i giallorossi siano disposti a trattare oppure no. I dettagli sul quotidiano torinese domani