LA JUVE CERCA UN VICE SZCZESNY: MARCHETTI E CONSIGLI IN POLE

10 gennaio 2018

Buffon con tutta probabilità si ritirerà a fine stagione ed è così che in casa Juve, secondo quanto racconta Tuttosport, si sta già pensando alla prossima stagione per quanto riguarda il vice da piazzare alle spalle di Szczesny. Tre i profili, su tutti, sui quali il club bianconero starebbe lavorando per assicurarsi un secondo portiere affidabile: Federico Marchetti, 34 anni, che il 30 giugno vedrà scadere il suo accordo con la Lazio; Andrea Consigli, classe 1987 anche lui in scadenza con il Sassuolo; Orestis Karnezis, 32enne dell’Udinese in prestito al Watford.