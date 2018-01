LA FIORENTINA SPINGE PER CATALDI E VIVIANI

4 gennaio 2018

Manovre di mercato in casa Fiorentina per cercare di rinforzare la rosa nella sessione di gennaio. All’orizzonte, infatti, c’è la quasi sicura partenza di Badelj a fine stagione a parametro zero, dunque i viola stanno cercando - come scrive La Nazione - di stringere i tempi per chiudere due operazioni nel più breve tempo possibile riguardanti il centrocampo. Una riguarda Danilo Cataldi, ora al Benevento ma di proprietà della Lazio, e l’altra concerne l’ingaggio di Federico Viviani della Spal.