LA FIORENTINA PUNTA SU MERET

1 giugno 2018

La Fiorentina fa sul serio per Alex Meret dell’Udinese: secondo La Nazione, il club viola punta forte sul giovane portiere, valutato circa 20 milioni dal club friulano. Pozzo dal canto suo vorrebbe Eysseric, che potrebbe essere utilizzato come parziale contropartita tecnica. Sul portiere però c’è anche la Roma, soprattutto nel caso in cui Alisson dovesse andare via.