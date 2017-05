LA FIORENTINA PENSA AL PRESTITO DI PAVOLETTI

3 maggio 2017

Con un Kalinic in partenza e un reparto da rinforzare, la Fiorentina sta seriamente pensando a Leonardo Pavoletti. L'attaccante arrivato a gennaio dal Genoa al Napoli ha vissuto una seconda parte di stagione al di sotto delle aspettative ed è in cerca di rilancio oltre a un più robusto minutaggio. Difficile però convincere De Laurentiis a fare uno sconto sui 18 milioni spesi nella sessione invernale per il giocatore: per questo, l'ipotesi più probabile sembrerebbe quella del prestito.