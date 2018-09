L'INTER VUOLE BLINDARE BROZOVIC

23/09/2018

Marcelo Brozovic si sta rivelando un uomo chiave per l'Inter e per questo i nerazzurri hanno tutta l'intenzione di non lasciarselo scappare. Per il croato, infatti, è pronto un prolungamento del contratto (al momento fissato al 2021) con adeguamento dello stipendio a 3,5 milioni di euro a stagione e aumento della clausola rescissoria da 50 milioni di euro (vaida slo per l'estero). Lo scrive calciomercato.com.