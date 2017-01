L'Inter si compatta a cena: paga Pioli. E Suning progetta il colpo Griezmann

26 gennaio 2017

"Bel gruppo? Non avevamo dubbi. E' stata una cena per stare insieme, perché è un piacere e poi... ha pagato Pioli , quindi? E' una cena di squadra perché solo attraverso il gruppo si possono raggiungere i risultati". Così ha parlato il ds dell'Inter Piero Ausilio all'uscita del ristorante dove ieri sera ha cenato con tutta lasquadra. Bocca cucita invece sul mercato anche se spunta una pista clamorosa: per giugno Suning vuole Griezmann.

Un'indiscrezione rilanciata da Premium Sport: la propiretà cinese avrebbe infatti chiesto informazioni all'Atletico Madrid per Antoine Griezmann. Sul giocatore ci sarebbe una clausola monstre da 129 milioni di euro, una somma che però non metterebbe paura al gruppo Suning e a Zhang Jindong. Sul fuoriclasse francese c'è anche il Manchester United, ma l'Inter lo tenta e lui ci sta pensando. L'approdo in Champions League potrebbe però risultare decisivo per orientare la scelta del Petit Diable.