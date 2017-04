L'INTER RINUNCIA A STROOTMAN

12 aprile 2017

Niente Kevin Strootman per l'Inter. Il centrocampista olandese è uno dei giocatori seguiti dalla dirigenza nerazzurra, ma dall'entourage del giocatore - che sta trattando il rinnovo con la Roma - non sono arrivate grosse aperture. I costi lieviterebbero con un eventuale rinnovo dell'olandese. Troppo per i gusti dell'Inter.