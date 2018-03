L'Inter rifà il look a mezza difesa a costo zero: con De Vrij c'è Asamoah Il centrale olandese è l'uomo giusto per far coppia con Škriniar, mentre il ghanese riempirà il buco a sinistra

2 marzo 2018

Samir Handanovič e Milan Škriniar: sono loro i punti fermi della difesa dell'Inter del futuro, con i nerazzurri intenzionati a respingere tutti gli attacchi dei top club europei per il 23enne difensore slovacco. La coppia Sabatini-Ausilio, però, non è al lavoro solo per blindare Škriniar, ma anche per rinforzare notevolmente il reparto. In questo senso, sarebbero due veri colpi gli acquisti ai quali sta lavorando la società: Stefan de Vrij e Kwadwo Asamoah. Il centrale della Lazio e il laterale della Juventus sono entrambi in scadenza di contratto e potrebbero arrivare in nerazzurro a parametro zero.

Su Stefan de Vrij le antenne nerazzurre sono ben dritte da diversi mesi. Sull'olandese ci sono diversi top club europei (tra cui Barcellona e Chelsea), ma l'Inter si è mossa per tempo e si conferma avanti sulla concorrenza. L'obiettivo si fa sempre più vicino: con Škriniar formerebbe una coppia di sicuro affidamento e di grande prospettiva (49 anni in due).



Sabatini e Ausilio, però, negli ultimi giorni si sono messi al lavoro anche per assicurarsi Kwadwo Asamoah, che la Juve dovrebbe lasciar partire a parametro zero anche perché a giugno, a Torino, arriverà Leonardo Spinazzola. Il laterale ghanese è l'uomo giusto per l'Inter: mancino puro (a differenza di tutti gli altri esterni a parte Dalbert, che però è ritenuto ancora inadeguato), ancora con diversi anni davanti a sé, arriverebbe gratis. Per il doppio colpo manca l’ultimo via libera, quello della proprietà cinese. Sarà Suning, come sempre, a dover dare l'ok definitivo.

Un derby anche sul mercato. Milan e Inter, secondo quanto riportato da Tuttosport, si sfideranno in estate per cercare di riportare in Italia Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, ex Juve e attualmente in forza al Bayern Monaco, nel 2019 vedrà scadere il suo contratto con il club tedesco che non vorrebbe perderlo a parametro zero e potrebbe cederlo per una cifra che si aggira sui 20 milioni di euro. L’ostacolo più grande potrebbe essere l’ingaggio da 6 milioni a stagione e decisiva potrebbe essere la Champions League: chi tra le due milanesi si qualificherà per la massima competizione continentale sarà di sicuro favorita nella trattativa.

