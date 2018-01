L'INTER PORTA SUBITO A CASA BASTONI

2 gennaio 2018

Alessandro Bastoni all'Inter già a gennaio. Come riporta TuttoMercatoWeb, il difensore classe '99, acquistato dai nerazzurri in estate e lasciato in prestito all'Atalanta (club in cui è cresciuto calcisticamente), approderà subito ad Appiano andando così a coprire la casella lasciata libera dall'infortunato Vanheusden. Un'opzione che Sabatini, Ausilio e Spalletti stanno valutando con grande attenzione, ma che non chiude le porte a un nuovo trasferimento a titolo temporaneo del giocatore.