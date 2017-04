L'INTER PIOMBA SU CONTI

2 aprile 2017

L'Inter per il ruolo da esterno destro ha messo nel mirino il talento classe 1994 dell'Atalanta, Andrea Conti. In gol anche contro il Genoa, l'esterno è un profilo attenzionato dalla dirigenza interista che a fine maggio si siederà a parlare con quella atalantina per trovare un accordo. L'alternativa è Darmian.