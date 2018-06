L'INTER PENSA AD ALEIX VIDAL

15/06/2018

Ormai perso Cancelo, l'Inter sta cercando un terzino: il club nerazzurro sta pensando ad Aleix Vidal, finito ai margini del Barcellona che sarebbe pronto a lasciarlo partire in prestito – come riporta La Gazzetta dello Sport – fissando un diritto di riscatto a poco meno di 10 milioni. Una cifra non eccessiva per un giocatore che piace molto al ds Ausilio: previsti nuovi contatti nei prossimi giorni.