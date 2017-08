L'INTER NON MOLLA MANGALA

30 agosto 2017

L'Inter non molla la pista Mangala. Gli intermediari di mercato continuano a lavorare per chiudere questa operazione e sperano che il City dia l'ok definitivo al prestito domani. Mangala è dunque la pista che resta ancora calda per i nerazzurri, al contrario di Mustafi che l'Arsenal intende cedere solo a titolo definitivo.