L'INTER NON MOLLA LA PISTA MKHITARYAN

25 dicembre 2017

Avanti con Pastore, con le reciproche e recenti parole di apprezzamento da registrare. Avanti con Pastore ma senza tralasciare altre piste ipoteticamente importanti. Tra tutte quella che porta a Mkhitaryan. Secondo FcInterNews infatti, Walter Sabatini avrebbe già avuto modo di parlare dell’operazione con Mino Raiola, agente dell’armeno, ricevendo segnali di apertura. Inoltre, anche il Manchester United non si opporrebbe mettendo come unica clausola nella trattativa il trasferimento a Milano in prestito secco.