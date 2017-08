L'INTER NON MOLLA KARAMOH

21 agosto 2017

L'Inter non molla Yann Karamoh. Il passaggio del giocatore in maglia nerazzurra passa anche dal rinnovo di quest'ultimo con il Caen visto che l'Inter vorrebbe chiudere l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto offrendo 6 milioni. Il Caen è d'accordo sulla modalità, ma continua a chiedere 10 milioni per il cartellino. Un nuovo incontro in settimana potrebbe sbloccare la trattativa.