L'INTER LAVORA SU SISSOKO E MUSTAFI

28 agosto 2017

Terminato l’incontro con l’intermediario che cura gli interessi in Italia di Mustafi e Sissoko, c'è accordo totale tra l'Inter e i due giocatori. Il problema per la dirigenza nerazzurra è sempre lo stesso: trovare l’accordo con Arsenal e Tottenham. I Gunners, che hanno acquistato Mustafi per 40 milioni di euro, vorrebbero cederlo a titolo definitivo. Ausilio e Sabatini sono in pressing per cercare di convincerli ad accettare il prestito con opzione per il riscatto che potrebbe diventare obbligo in base al raggiungimento di determinate condizioni. anche gli Spurs sono restii ad accettare un prestito, motivo per cui l’Inter ha proposto uno scambio con Marcelo Brozovic.