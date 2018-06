L'Inter brucia i tempi per Politano: è a Milano per le visite mediche

29/06/2018

Accelerata per Matteo Politano all'Inter: il giocatore è arrivato a Milano (con un giorno di anticipo sui tempi previsti) e ha sostenuto la prima parte delle visite mediche al Coni. Manca a questo punto solo l'ufficalità ma l'ex attaccante del Sassuolo può considerarsi a conti fatti un nuovo giocatore nerazzurro. Arriva in prestito oneroso: 7 milioni (il valore del cartellino dell'attaccante della Primavera nerazzurra Jens Odgaard) più 20 per il riscatto. Sulla giovane punta danese l'Inter manterrà il diritto di recompra.



Politano, che ha esordito in Nazionale lo scorso 28 maggio contro l'Arabia Saudita, è la punta mancina capace di giocare su entrambe le fasce che Spalletti aveva richiesto per completare il suo parco attaccanti. In tre anni con il Sassuolo ha totalizzato 110 presenze con 24 gol: con l'Inter firmerà un quinquennale da 2 milioni di euro, 1,7 milioni di parte fissa e 300 mila euro di bonus.