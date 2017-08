L'INTER BLOCCA RANOCCHIA: NO ALLO ZENIT

30 agosto 2017

L'Inter ha deciso di congelare la trattativa per la cessione di Andrea Ranocchia allo Zenit di Roberto Mancini. La decisione dopo l'infortunio di Cancelo e le obiettive difficoltà per arrivare a un centrale difensivo, coi soli Miranda e Skriniar a disposizione di Spalletti. Ranocchia è all'Inter dal gennaio 2011 e nelle ultime due stagioni ha giocato in prestito alla Sampdoria e all'Hull City.