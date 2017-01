L'INTER BLINDA ICARDI. NO AL TIANJIN

16 gennaio 2017

Il Tianjin Quanjian allenato da Fabio Cannavaro ha contattato l'entourage di Icardi e la società nerazzurra per tentare di convincere l'attaccante argentino a trasferirsi in Cina. L'Inter ha però rispedito l'offerta al mittente: Icardi non è in vendita e la clausola da 110 milioni fissata per l'estero, non è valida per questa sessione di mercato.