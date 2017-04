L'EX HERNANDEZ: "REAL, LEWANDOWSKI PERFETTO CON CR7"

17 aprile 2017

L'ex Real Madrid Javier Hernandez dà un consiglio di mercato ai merengues. "Lewandovski sarebbe perfetto per Cristiano Ronaldo - ha detto l'attaccante messicano, in forza al Bayer Leverkusen, a 'Onda Cero' - Il polacco non avrebbe nessun problema ad adeguarsi al portoghese".