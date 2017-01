L'Equipe: "Il Psg può pagare la clausola per Messi ma attenzione all'Inter" Il quotidiano francese svela il progetto del club parigino che però teme la forza economica di Suning. E papà Messi dice: "Resterà al Barcellona"

19 gennaio 2017

Rinnova o non rinnova? Resta al Barcellona oppure all'alba dei trent'anni è venuto il momento di cambiare casa? Dovunque ci si arrovella sul futuro di Messi, in scadenza tra un anno e mezzo con il Barcellona. Tutto lascia supporre che alla fine l'argentino resterà blaugrana, ma le grandi manovre sono comunque iniziate: City e Psg - più di tutte le altre Big d'Europa - ci provano. L'Equipe, prestigoso quotidiano sportivo francese, scrive oggi che il club parigino è pronto a pagare anche la clausola rescissoria per Leo (250 mln). Ma, avverte, attenzione all'Inter: ora con Suning ha una potenza economica che la può far competere con gli altri Top Club.

Il Psg, dunque, non sarebbe neppure spaventato dalla clausola liberatoria di 250 milioni. L'argentino tuttavia però non sarebbe attratto neppure dalla Ligue 1 e “un altro club – scrive l’Equipe – ha i mezzi per potersi inserire: l’Inter che, passato sotto bandiera cinese, sarebbe pure più potente economicamente”. Il problema, scrivono Oltralpe, è che la Serie A non garantirebbe lo stesso livello di Liga e Premier e prima bisognerebbe che i nerazzurri si qualificassero per la Champions “per avere una speranza infima”. Alla fine, chiude l'Equipe, “c’è il 95% di possibilità che Messi rimanga al Barcellona”.

MILITO: "SOLO ZANETTI PUO' CONVINCERE MESSI" E a proposito di Messi e Inter, in una lunga intervista al Corriere dello Sport, Diego Milito si è così espresso: ""Credo che sia difficile che Leo lasci il Barcellona, ma nel calcio sognare non costa niente. E poi a volte i sogni si avverano... Zanetti con lui ha un rapporto incredibile e se c’è una persona che può convincere Messi a venire all’Inter, quella è Pupi. Sarebbe un acquisto fantastico".

PAPA' MESSI: "CALMI, NON LASCERA' BARCELLONA" Il padre di Lionel Messi ha rasserenato i tifosi del Barcellona, dopo settimane di dubbi sul rinnovo del contratto del campione argentino, affermando che il figlio non intende lasciare il club catalano. "Non c'è alcun pericolo che Messi se ne vada dal Barca" ha detto Jorge Messi alla trasmissione El Larguero della radio privata Ser, riferisce La Vanguardia. Il contratto dell'astro argentino scade nell'estate 2018 e da tempo la questione del rinnovo suscita incertezze nella tifoseria blaugrana, dopo che e' emerso l'interesse di altri grandi club europei come il Psg e il Manchester City, per il giocatore. Secondo il quotidiano Sport l'avvio di trattative fra Messi e il club sul rinnovo sarebbe imminente. Il presidente del Barcellona Bartomeu ha detto che gestirà personalmente il negoziato.

