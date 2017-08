L'Equipe: accordo Psg-Monaco per Mbappé, prestito e riscatto a 180 milioni. Jovetic da Jardim

27 agosto 2017

Il 18enne grande talento del Monaco aveva già trovato da tempo l'accordo con il Psg, ora però c'è anche quello fra le due società. Secondo L'Equipe, Mbappé si sottoporrà domani alle visite mediche con il suo nuovo club e poi si unirà al gruppo della nazionale francese del ct Deschamps per le partite delle qualificazioni mondiali contro Olanda e Lussemburgo.



Per un Mbappé che va, c'è uno Jovetic che arriva. Sempre secondo L'Equipe, il montenegrino dell'Inter è pronto a trasferirsi alla corte di Jardim per 11 milioni di euro. Jovetic sarebbe stato visto a Montecarlo per assistere al match casalingo del Monaco contro il Marsiglia.