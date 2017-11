L'EINTRACHT RIVUOLE VALLEJO

31 ottobre 2017

Jesús Vallejo ha poche possibilità di giocare titolare nel Real Madrid e l'espulsione in Copa del Rey contro il Fuenlabrada non ha certo migliorato le cose per il terzino spagnolo. Ma l'Eintracht Francoforte non ha dimenticato le prestazioni del 20enne nella scorsa stagione, passata in prestito in Germania. Per questo la squadra allenata da Niko Kovac proverà a chiedere nuovamente il giocatore ai blancos.