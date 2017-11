L'ATLETICO MADRID SEGUE SARRI

31 ottobre 2017

I rappresentanti dell'Atletico Madrid stanno seguendo da vicino le partite del Napoli per capire se Maurizio Sarri può essere il successore di Diego Pablo Simeone, in caso di chiusura anticipata del ciclo dell'allenatore argentino, che solo un mese e mezzo fa aveva rinnovato fino al 2020 con un contratto da 6 milioni di euro a stagione.

Nello specifico, riferisce Paolo Bargiggia su Il Primato Nazionale, i dirigenti dei colchoneros stanno valutando il pagamento della clausola rescissoria da 8 milioni di euro dell'allenatore toscano, anche lui in scadenza nel 2020.