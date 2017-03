L'ASSISTENTE DI WENGER: "NON LASCIA L'ARSENAL"

18 marzo 2017

Arsene Wenger non sta pensando di lasciare l'Arsenal quest'estate. Lo scrive oggi il britannico 'Mirror' che riporta quanto detto da Boro Primorac, uno degli assistenti di Wenger, al quotidiano croato Jutarnji List. "Wenger non sta pensando di lasciare i Gunners - ha riferito il tecnico di Mostar che lavora con lui all'Arsenal del 1997 - . Siamo consapevoli che i tifosi non sono felici, ma non lo siamo nemmeno noi".