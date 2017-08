L'ARSENAL PUNTA ASENSIO

15 agosto 2017

I gol e le prestazioni della giovane stella del Real Madrid Marco Asensio stanno attirando l'attenzione dei club di mezza Europa. Su tutti l'Arsenal, che sarebbe disposto a versare la clausola di 80 milioni di euro a per portare l'attaccante a Londra. Il giocatore però non pare intenzionato a lasciare Madrid e vorrebbe far leva sull'interesse dei Gunners per ottenere un rinnovo di contratto.