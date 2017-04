L'ARGENTINA INSISTE PER SAMPAOLI

28 aprile 2017

"Jorge Sampaoli è l'unico candidato per la carica di ct dell'Argentina, ma dobbiamo rispettare il Siviglia perche' lui sta ancora lavorando lì". Lo ha detto ad Espn il presidente della Federcalcio Claudio Tapia, aggiungendo una nuova puntata alla polemica a distanza con il club spagnolo che, nei giorni scorsi, aveva reagito con fermezza alle prime voci che volevano il tecnico destinato a prendere il posto dell'esonerato Edgardo Bauza. "Tratteremo la sua partenza dal Siviglia, ma a tempo debito - ha assicurato Tapia - Parleremo della sua clausola di rescissione, rispettando i tempi contrattuali con il club". Il contratto di Sampaoli con la società andalusa scadra' nel giugno 2018, ma il tecnico potrebbe liberarsi già quest'estate dietro pagamento della clausola, che è pari alla cifra non mostruosa di 1,5 milioni di euro. La settimana scorsa lo stesso allenatore aveva ammesso di sapere dell'interesse della Federazione nei suoi confronti, ma aveva precisato che avrebbe preso in considerazione la cosa soltanto alla fine della stagione in corso, che lo vede pienamente impegnato con il Siviglia nella corsa per un posto in Champions League.