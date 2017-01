L'AGENTE: "GABIGOL RESTA A MILANO"

12 gennaio 2017

Wagner Ribeiro, agente di Gabigol, ha detto a Fantagazzetta.com che la prossima settimana sarà a Milano per discutere la posizione dell'attaccante: "Faremo il punto della situazione e la società vuole tenersi stretto Gabigol e non lasciarlo andare da nessuna parte". Le ipotesi Fiorentina e Liverpool? "Non ci sono ipotesi".