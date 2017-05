L'AGENTE DI VERRATTI: "JUVE E INTER? ZERO CHANCE"

8 maggio 2017

L'agente di Marco Verratti, Donato Di Campli, ha ribadito che il centrocampista del Psg non lascerà Parigi per giocare in Serie A. "Marco Verratti resterà al Psg, è felice a Parigi e ha un contratto fino al 2021. Resterà di sicuro. L'interesse della Juventus e dell'Inter? Non partono né in prima né in seconda fila, perché ci sono zero chance di vederlo in Italia", ha detto.