L'AGENTE DI STURARO: "LO VUOLE IL GENOA"

22 agosto 2017

L'agente di Stefano Sturaro, Carlo Volpi, ha confermato il pressing del Genoa per il centrocampista della Juve. "Incontro con il Genoa? Loro stimano Stefano e nell'anno del Mondiale stanno provando a convincerlo offrendogli una maglia da titolare. La Fiorentina? Non sento Corvino da un mese, mentre Gasperini ha manifestato il proprio gradimento nei suoi confronti. Diciamo che 3/4 della Serie A è interessata a Stefano, anche se la Juventus non vorrebbe cederlo", ha detto a SoccerNews24.