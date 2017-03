L'AGENTE DI RICARDO RODRIGUEZ: "NAPOLI? CHI NON CI ANDREBBE"

27 marzo 2017

Ricardo Rodriguez potrebbe sbarcare in Italia e il suo agente, Gianluca Di Domenico, ha aperto una porta. "Napoli? Conosco Giuntoli, non abbiamo mai parlato di Ricardo ma del calcio in generale. Non c'è stato un contatto ufficiale, ma oggi come oggi tutti i giocatori verrebbero a Napoli, è una piazza stupenda al di là del calcio. Inter? Ausilio parlò in un'intervista anche di Rodriguez, ma preferirei evitare altri equivoci commentando", ha detto l'agente dell'esterno del Wolfsburg.