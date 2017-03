L'AGENTE DI PIOLI: "RUMORS? E' TRANQUILLO"

9 marzo 2017

L'agente di Stefano Pioli, Bruno Satin, ha ribadito che l'allenatore dell'Inter è tranquillo sul suo futuro. "I rumors insistenti su Allegri, Simeone e Conte? Il mister è abituato a queste cose. È tutto normalissimo. Pensate alla Juventus: vince e domina in Italia da anni, eppure si parla di un allenatore che a fine stagione potrebbe andare via. Ripeto, Stefano non è preoccupato per l'anno prossimo", ha detto a fcinternews.