L'AGENTE DI MONTELLA: "GRANDE SACRIFICIO ECONOMICO PER ANDARE AL SIVIGLIA"

28 dicembre 2017

L'agente di Montella, Alessandro Lucci, ha spiegato come è nato l'intesa con il Siviglia. "E' nata una settimana fa, quando Berizzo non è stato confermato. Con il Siviglia c'è un buon rapporto, Vincenzo è un allenatore di altissimo profilo internazionale e ha qualità calcistiche che si sposano con quella della Liga e in particolare con quelle del Siviglia, e siamo arrivati all'obiettivo. Poi sicuramente hanno collaborato un po' tutte le parti, Vincenzo in primis che ha fatto un grande sacrificio sotto il profilo economico, il Milan che ha dimostrato disponibilità e il Siviglia che lo ha voluto fortemente", ha detto a Sky.