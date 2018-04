L'AGENTE DI LUNIN: "INTER? PIACE ANCHE ALLA JUVE"

2 aprile 2018

Il nome di Andriy Lunin sta circolando con sempre più insistenza e tramite la società che cura gli interessi del giovane portiere dello Zorya Luhansk, si è scoperto che non c'è solo l'Inter su di lui. "Posso dirle di non aver ricevuto alcuna proposta ufficiale da parte dell’Inter, né di altri club. Molte società sono interessate a lui. Dai nerazzurri alla Juventus, dal Salisburgo al Leicester, ma senza seri progressi da parte di nessuno. Per me potrebbe trasferirsi in un top club, proprio per capire se possa giocare fin da subito ad alti livelli. Il suo cartellino costa almeno 6 milioni di euro", ha detto il rappresentante della Players Agency, Irakli Khvedeliani, a fcinternews.it.