L'AGENTE DI KALINIC: "NESSUN CONTATTO CON LA ROMA"

17 maggio 2017

Kalinic alla Roma la prossima stagione? L'interesse del club giallorosso non è certo nuovo, al pari di altri club come Milan e Bayern Monaco. E la possibilità che sia Paulo Sousa il nuovo tecnico romanista ha rafforzato tale ipotesi. L'agente del centravanti ha precisato: "Non abbiamo avuto alcun contatto con la Roma".