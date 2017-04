L'AGENTE DI GABIGOL: "IN PRESTITO IN EUROPA"

20 aprile 2017

"Sono tornato ieri da Milano, dove ho parlato con i dirigenti dell'Inter. Risolveremo la questione: se non giocherà, o meglio, se non avrà la possibilità di giocare in futuro, non necessariamente da titolare, allora lo manderemo in prestito in un club europeo". Lo dice Wagner Ribero, agente di Gabriel Barbosa, a Fox Sport Brasil. L'agente comunque esclude un ritorno in Brasile per il giovane attaccante ex Santos: "No, non tornerà".