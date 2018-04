L'AGENTE DI FABRA: "IL NAPOLI LO SEGUE"

3 aprile 2018

Il Napoli è sempre alla ricerca di un esterno per il futuro e il nome di Frank Fabra è tra quelli seguiti da Giuntoli. "Il Boca chiede i soldi della clausola ovvero quindici milioni di dollari. Ma ci hanno detto che se arriva un'offerta logica per quello che vale il giocatore, lo venderanno. Credo che finirà per giocare in Premier League. Sono stato a Milano per riunirmi con il mio entourage, che opera in Italia, saranno loro ad occuparsi delle offerte che eventualmente arriveranno dalla Serie A. Il Napoli lo sta seguendo, cercherà un giocatore che occupi proprio il ruolo di Frank. Vediamo se l'interesse si concretizzerà, possibilmente ne sapremo di più a maggio, ma gli azzurri non sono l'unico club italiano sulle sue tracce", ha detto l'agente del terzino colombiano del Boca, José Costanzo, a calcionapoli1926.