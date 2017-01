L'AGENTE DI EVRA: "PATRICE VUOLE LA PREMIER"

16 gennaio 2017

L'agente del giocatore della Juventus, Federico Pastorello, ha parlato del futuro del suo assistito: "La situazione è molto semplice - ha spiegato a La Politica nel Pallone - Patrice sta parlando con la società e non c'è alcun tipo di contrasto con il mister o con la società alla base di questa riflessione. È una questione morale più che tecnica. Se rimane in Italia è alla Juve, lui ha sempre avuto un amore incondizionato per la Premier League e l'idea di tornare in Inghilterra lo ispira. Nell'arco di una settimana-dieci giorni deciderà".